Marsiglia Balerdi | De Zerbi è un po’ pazzo sa colpirti più che accarezzarti

Roberto De, che lo si apprezzi o no, fa parlare di sé dovunque vada. Il suo calcio iper riconoscibile (oltre ad essere molto richiesto) sta comunque portando buoni risultati a, con la squadra stabilmente al secondo posto dietro l’inarrestabile Psg. Un calciatore dell’ex allenatore del Sassuolo, ovvero, Leonardo, ha espresso sulle colonne di La Provence il suo parere sul tecnico italiano.: «Deè un po’, ama il calcio»Di seguito un estratto:«Non so se è giusto dirlo, ma Deè un po’per la sua passione per il calcio. Qui aabbiamo bisogno di persone così. È l’allenatore che mi ha insegnato di più. Lui sapiù che. È un allenatore molto esigente, molto passionale e ama molto il calcio. È uno di quelli che ha capito meglio il club.