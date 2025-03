Thesocialpost.it - Mario trovato morto così, in casa: la terribile scoperta e il motivo della folle violenza

Un uomo di 30 anni,La Pietra, originario di San Severo, èa causa delle ferite da coltello riportate durante un litigio familiare avvenuto ieri sera nella sua abitazione in vico Barone, non lontano dal centrocittà. La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara, e i carabinieri stanno conducendo indagini all’internofamiglia, cercando di ricostruire quanto accaduto.Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il conflitto sia avvenuto tra coniugi, con l’uomo che sarebbe rimasto ferito. Subito dopo, è stato lanciato l’allarme al 118 e al 112. Trasportato d’urgenza in ospedale, le condizioni del 30enne sono risultate subito gravi e, purtroppo, è deceduto alcune ore dopo.I carabinieri stanno proseguendo le indagini, avvalendosi anchetestimonianzamoglievittima.