Mariafelicia De Laurentis nominata Project scientist dell’Event Horizon Telescope – Eht

De, professoressa di astronomia e astrofisica all’Università degli Studi di Napoli Federico II e ricercatrice presso l’INFN, è stata– Eht, la collaborazione internazionale che ha realizzato la prima prova diretta visiva dell’esistenza dei buchi neri, catturandone per la prima volta l’ombra. “L’Eventha aperto una nuova era nello studio dei buchi neri, trasformando in realtà ciò che fino a pochi anni fa sembrava impossibile” commentaDe. “Questa nomina rappresenta per me una sfida entusiasmante: il mio impegno sarà rivolto a rafforzare la capacità dell’EHT di rispondere alle grandi domande della fisica e dell’astrofisica, lavorando con la comunità internazionale per sviluppare nuove strategie di osservazione e analisi.