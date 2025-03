Quotidiano.net - Maria Lisa Ròdano: prima Vicepresidente donna della Camera e simbolo dell'emancipazione femminile

Testimone di un'eccezionale stagione di partecipazione democratica,fu protagonista anchestoriadei deputati. Il 24 luglio del 1963 fu elettadi questa istituzione, diventando laa presièdere i lavori di un'assemblea parlamentare. Così il PresidenteLorenzo Fontana ricorda Marisa Rodano, in occasione'evento "Marisa Cinciari Rodano. Un impegno dalla partee donne", in SalaRegina alla. "La ricordiamo oggi, in previsioneGiornata Internazionale, per il suo instancabile impegno a favore dei dirittie donne", spiega Fontana, ricordando che vent'annisua elezione alla vicepresidenza di Montecitorio "il 25 luglio 1943, era appena uscita dal carcere in cui era stata rinchiusa per la sua attività di opposizione al regime fascista.