Vincenzo Calafiore07Marzo 2025 Udine Adesso io in questo mare basso e senza vento, galleggio in una lunga deriva, che non va da nessuna parte; racchiuso tra gli scogli, in poco mare, posso vedere nei tratti tra uno scoglio e l’altro il mare grande, azzurro e spumeggiante è una visione bellissima, di grande respiro e di libertà assoluta.Mi pare di essere in paradiso, assorto nei miei pensieri; è una condizione di impareggiabile serenità, che mi porta in alto, e come un gabbiano guardo il mio mare da lassù, da quel cielo dipinto e tratteggiato dalle ali.Tutto questo è racchiuso come in uno scrigno, nella parola, nel verbo amare; forse da me coniugato malamente per aprire una breccia nel suo cuore, provato da molte tempeste.!E’ in piedi e fissa il mare dalla finestra aperta, il mare calmo in questa notte di marzo che sembra appartenere a un’altra stagione vissuta in una precedente vita.