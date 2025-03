Superguidatv.it - “Mare Fuori 5”, intervista a Lucrezia Guidone, Domenico Cuomo e Artem

Leggi su Superguidatv.it

Dal 12 marzo su Raiplay e dal 26 marzo in prima serata su Raidue torna, serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Dodici gli episodi previsti per la quinta stagione diretti da Ludovico Di Martino che ha preso le redini del progetto dopo l’addio di Ivan Silvestrini. I protagonisti di questa serie hanno appassionato intere generazioni e ora a distanza di un anno dall’uscita della quarta stagione, la serie sta per tornare con un nuovo imperdibile capitolo.“5”,esclusiva aNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva gli attori. Laci ha anticipato qualcosa sul suo personaggio: “Sofia sarà al centro di numerose evoluzioni che riguardano il suo passato, ci saranno risvolti inaspettati.