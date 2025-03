Liberoquotidiano.it - Marco Rubio con la croce sulla fronte: perché è andato così in tv | Video

Una provocazione o una trovata per sottolineare i propri principi e soprattutto la propria fede? Il segretario di Stato Usaè apparso in televisione, sull'emittente americana Fox News, con unaper celebrare simbolicamente il mercoledì delle Ceneri. Nel corso dell'intervista,ha dichiarato che quella in Ucraina è "una guerra per procura tra potenze nucleari, gli Stati Uniti, che aiutano l'Ucraina, e la Russia, e deve finire". E il Cremlino ha dichiarato di concordare con le dichiarazioni del segretario di Stato americano, secondo cui il conflitto in Ucraina è una "guerra per procura" tra Russia e Stati Uniti. "Siamo d'accordo", ha detto il portavoce Dmitri Peskov. "Abbiamo detto che questo è in realtà un conflitto tra la Russia e l'Occidente collettivo", ha affermato durante un briefing con la stampa.