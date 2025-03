Ilgiorno.it - Marching band e visita a Bonatti. Tutti in viaggio

Leggi su Ilgiorno.it

Scuola media, dall’aula alla scuola inche diventa esperienza indelebile. Dal 20 al 23 febbraio 42 alunni delle classi 1°-2°-3°che partecipano allashowcon 6 alunni di Triuggio col maestro Paolo Colombo e i docenti accompagnatori sono andati in Olanda per partecipare alla manifestazione europea CGN Color Guard Netherlands, al Top Sport Centrum di Almere, alla periferia di Amsterdam. I giovanissimi si sono esibiti, piazzandosi al 2° posto e ricevendo le congratulazioni della giuria olandese, come unicascolastica partecipante. Un’occasione per studiare storia e geografia dal vivo, per una scuola multietnica e multiculturale. La scuola incontinua, per i ragazzi della media Walter, verso Portovenere. Nel celeberrimo cimitero a strapiombo sul mare riposa il grande scalatore lombardo che ha dato il nome alla loro scuola.