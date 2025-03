Napolipiu.com - Marchetti: “Osimhen? Difficile che resti, il Napoli proverà a venderlo in estate”

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul futuro di Victor Osimhen e sulle possibilità che l'attaccante nigeriano possa rimanere a Napoli anche nella prossima stagione.

SUL FUTURO DI OSIMHEN

"Se esistono possibilità che Osimhen voglia restare a Napoli come sorpresa in estate? Victor ha un ingaggio a due cifre, nettamente importante: è difficile, a prescindere da ciò che preferisce fare lui, il quale comunque vuole partire, che possa restare a Napoli. Andrebbe rivista non solo la sua volontà, ma anche i contorni economici del contratto. Tenerlo a quelle cifre è qualcosa che non rientra nei piani della società."

SUL MERCATO E LA SCORSA ESTATE

"C'è stata una rivoluzione che ha coinvolto anche lui.