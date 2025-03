Lapresse.it - Marche, stare al passo con i tempi nell’assistenza alla salute

Leggi su Lapresse.it

Si è parlato di necessità assistenziali e bisogni didella popolazione al convegno organizzato a Palazzo delle, sede dell’Assemblea legislativa, dal Presidente del Consiglio regionale Dino Latini in collaborazione con l’Ordine delle Professioni infermieristiche di Ancona (Opi).Il Servizio sanitario regionale “Il nostro Servizio sanitario regionale, che da sempre rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini delle– ha affermato il presidente Latini – è oggi di fronte a una serie di cambiamenti e riorganizzazioni necessarie per affrontare in modo strutturato e tempestivo le criticità organizzative e assistenziali. In riferimento a ciò il tema della formazione rappresenta una delle chiavi per rispondere alle necessità sempre più urgenti di una sanità che sia in grado di garantire una cura adeguata e personalizzata a ciascun individuo”.