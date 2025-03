Lapresse.it - Marche, pubblicato il bando a sostegno dell’informazione locale

È statoil nuovodella Regioneper la concessione dei contributi a favore. Anche per l’anno 2025 l’intervento è finalizzato a sostenere le emittenti radiotelevisive e le testate giornalistiche online operanti sul territorio regionale, al fine di preservare il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza di informazione, promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell’attività svolta dalla Regione, scongiurare l’impoverimento del panorama informativo, salvaguardandone anche i livelli occupazionali, nonché sostenere gli investimenti volti all’innovazione tecnologica e al miglioramento degli standard di qualità.Le misure previsteun contributo a fondo perduto per l’attività di informazione svolta nell’anno precedenteun contributo a fondo perduto per gli investimenti destinati alla digitalizzazione e alla modernizzazione degli impianti e dei sistemi di produzione.