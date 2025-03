Lapresse.it - Marche, il modello Day Service per l’assistenza ai pazienti complessi

Unassistenziale innovativo per la gestione deicon problematiche cliniche complesse che necessitano un approccio multidisciplinare: è il Day, introdotto dalla Regione, che consente di ottimizzare l’uso delle risorse sanitarie e garantire un percorso di cura più rapido, mirato ed efficace.Sono state infatti definite attraverso un’apposita delibera approvata dalla Giunta, le linee guida per l’implementazione del Day, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e rendere più efficiente l’utilizzo delle strutture ospedaliere. Il documento stabilisce i criteri di individuazione e le condizioni di erogabilità, le modalità di valutazione, gli aspetti organizzativi del percorso di presa in carico, le attività di monitoraggio con la definizione di specifici indicatori.