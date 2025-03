Lapresse.it - Marche, a Macerata oltre un milione e mezzo di euro investiti dalla Regione in formazione e lavoro

Terzo appuntamento questa mattina a, dopo Fano e Ancona, in cui si è discusso degli esiti delle misure attuatein ambito di: sostegno alla creazione d’impresa, borsee borse di ricerca e progetti formativi. Al seminario ‘: risultati, prospettive e opportunità delle politiche finanziate FSE+’, sono stati analizzati, in particolare, i risultati dei bandi già avviati e le prospettive per quelli di prossima pubblicazione, finanziati attraverso fondipei (FSE+), nazionali (POC) e il Fondo di rotazione dell’Accordo di coesione 2021/2027.“Questo seminario – ha detto l’assessore regionale ale allaprofessionale, Stefano Aguzzi – come gli altri che seguiranno nelle prossime settimane, rappresentano un’importante opportunità di ascolto delle esigenze del territorio, per assicurare il conseguimento dell’obiettivo prioritario delle politiche dele dellafinanziate con i fondipei e nazionali, ovvero un’occupazione più rispondente ai fabbisogni formativi e professionali segnalati dal sistema produttivo regionale”.