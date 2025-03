Marattin | nasce partito libdem alternativo a Meloni e Schlein

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 mar. (askanews) – “L’8 marzo a Romaun nuovo soggetto politico che aggrega quattro associazioni di area terzopolista (Orizzonti Liberali,, Nos e Liberal Forum, ndr) con l’obiettivo delle elezioni politiche nel 2027: gli italiani non si devono ritrovare con l’opzione fra il governo, magari con Landini ministro del Lavoro, e il governo, con Salvini ministro dell’Interno”. Così Luigi, deputato del Gruppo Misto, uno dei promotori dell’iniziativa di sabato nella capitale. “Pensiamo che ci sia un pezzo d’Italia che non vuole contribuire con il proprio voto a realizzare uno di questi due scenari, pensiamo che ci sia un pezzo d’Italia che crede ancora a un approccio liberale, democratico, autonomo da i due poli, focalizzato sulla crescita, sulla distribuzione delle opportunità, sulla creazione di ricchezza, sulla riduzione della spesa pubblica per tagliare le tasse, sulla rivoluzione concorrenziale”, ha aggiunto.