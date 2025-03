Davidemaggio.it - Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano a Ne Vedremo delle Belle

Sta per partire su Rai 1 l’ennesimo programma con la presenza di una giuria, elemento divenuto ormai ‘tremendamente’ imprescindibile. Ci riferiamo a Ne, il nuovo show del sabato sera condotto da Carlo Conti.La giuria di NeIl programma, definito dal conduttore uno show-talent, vedrà dieci donne protagoniste della TV anni ’90 e 2000 (qui il cast completo) rimettersi a tutti gli effetti in gioco, giudicate da una giuria formata daDee – come anticipato da Dagospia –.Per la, che torna giurata dopo gli anni a Tú Sí Que Vales, aumentano dunque gli impegni nel weekend, già alle prese con Le Stagioni dell’Amore e Domenica In. Per De, invece, un ritorno in giuria dopo diverse stagioni (l’ultima nel 2021) al bancone di Tale e Quale Show e nel 2020 ad Amici.