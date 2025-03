Linkiesta.it - Mappa geografica itinerante delle relazioni artistiche e umane, a Milano

Leggi su Linkiesta.it

Ho sempre vissuto a, e ne ho attraversato le fasi senza mai perdere di vista la sua anima.Ladella guerra e quella della ricostruzione.Ladell’industria e quella del mecenatismo.Ladegli attentati e quella dell’ecumenismo.Ladella moda e quella del design.Ladell’impresa e quella del volontariato.E se c’è un tratto che accomuna tutte queste fasi, se c’è un fil rouge che unisce queste anime, è la creatività: saper trovare soluzioni nuove a problemi esistenti, portare una visione originale (e dunque positiva) in contesti sfidanti, dare forme sorprendenti a elementi già codificati. Insomma: evolvere, tra consonanze e dissonanze, per assumere una forma più bella.Questa capacità di far diventare i sogni progetti, attraverso il lavoro ma anche attraverso il talento, ha saputo trasformare non solo la nostra città, ma in molti casi il mondo intero in un luogo migliore.