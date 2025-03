Ilrestodelcarlino.it - Manuela scarica Louis: “Era lì, nel garage. Mi disse del cadavere”

Rimini, 6 marzo 2025 – Era lì. Secondo il racconto inedito diBianchi fornito agli inquirenti nel corso dell’interrogatorio fiume di 13 ore, la mattina del ritrovamento deldi Pierina Paganelli a Rimini, il suo ex amanteDassilva era lì. Ad attenderla alle 8.06 del 4 ottobre 2023 mentre rientrava a casa dopo aver accompagnato la figlia a scuola. Era lìalle 8.09, quando la telecamera neismette di registrare rumori nei sotterranei di via del Ciclamino a Rimini. Lì per dire aBianchi di non urlare quando, aprendo la porta tagliafuoco che dà sul vano ascensore, si sarebbe trovata davanti una persona morta. Non Pierina, stando a quanto riferito dalla Bianchi al pm,non le avrebbe detto chi fosse la donna morta. Avrebbe detto invece ache cosa fare subito dopo aver visto il: con chi parlare, chi chiamare, cosa dire.