Manuela inguaia Dassilva La donna conferma l’incontro con l’amante nel garage

di Francesco ZuppiroliLo avrebbe ammesso singhiozzando. In preda a una forte emozione e commozione. Intervallata da lunghe pause e da sospiri, come quelli che si tirano con la consapevolezza che un attimo dopo succederà qualcosa di importante. E importante per la lunga inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli l’interrogatorio diBianchi potrebbe risultarlo eccome. Con quell’ammissione trapelata di aver incontrato Louisla mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina e che lui, lo stesso, avrebbe prima spiegato acosa si sarebbe trovata di fronte aprendo la porta tagliafuoco, per poi spiegarle anche cosa fare: con chi parlare e cosa dire per dare l’allarme. Sarebbe questo il nocciolo di un interrogatorio durato quasi 13 ore martedì in procura, quando dopo essere stata formalmente indagata per favoreggiamento la Bianchi avrebbe raccontato al pm "finalmente la verità", così aveva riassunto l’interrogatorio il consulente Davide Barzan all’uscita didalla procura martedì.