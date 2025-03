Ilfattoquotidiano.it - Manovre sulla commissione paesaggi e strategia contro l’inchiesta, le accuse dei pm di Milano contro il sistema della speculazione

Impedire alla procura di proseguire negli accertamentiall’ombraMadonnina. Giovanni Oggioni, l’ex dirigente comunale milanese arrestato ieri in uno dei filoni delle inchieste sull’urbanistica, oltre a muoversi come “cerniera” tra pubblico e privato per favorire gli interessi delle imprese edili e a “dettare”, assieme a Marco Cerri, progettista indagato, la proposta di legge Salvaattraverso canali politici, avrebbe delineato una suaper cercare di contrastare le indaginiProcura, lamentandosi che la giunta scegliesse, invece, altre strade. I pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici lo hanno scritto nella richiesta di custodia cautelare portata all’attenzione del giudice per le indagini preliminari.Come risulta da un’intercettazione dello scorso settembre tra Oggioni, vicepresidenteo fino a gennaio scorso, e un altro componente, il 68enne ex direttore dello Sportello unico edilizia si lamentava perché, a suo dire, con le inchieste in corso e i cantieri fermi, il sindaco Giuseppe Sala (che ieri ha fatto marcia indietro sul ddl Salva), riassumono i pm, sarebbe dovuto “andare dal Procuratore Generale e portare delle modifiche al Pgt”, piano di governo del territorio, “per risolvere”.