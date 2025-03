Linkiesta.it - Manifestare per difendere i valori europei in un’Europa senza difesa è inutile

C’era da temere che una manifestazione pro Europa promossa da Repubblica e dal Partito democratico per il 15 marzo fosse una fregatura. Elly Schlein, la sponsor politica, e Michele Serra, l’ideatore, ce lo confermano. Da loro è arrivato un no secco – anzi, umido di buoni sentimenti detti pacifisti – alla proposta di riarmo dell’Europa avanzata dalla presidente della Commissione europea dopo lo sfregio di Donald Trump.Oggi su Repubblica Serra denuncia il progetto di riarmo come un tradimento deietici su cui l’Europa è stata fondata, come un tentativo di «gonfiare con gli anabolizzanti un corpo fiacco e senile».Schlein da parte sua ha mosso critiche al progetto von der Leyen sostenendo che ladeve essere rafforzata su base europea e non nazionale, ma non le ha espresse con un “sì, ma” come gli altri leader socialistiche lo hanno valutato un buon punto di partenza.