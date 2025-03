Gamberorosso.it - Mangiare i churros è sempre stato sexy o è colpa di Luca Guadagnino?

Nell'appena conclusa stagione di premiazioni a Hollywood, Challengers disnobbato agli Oscar. Neanche una nomination. Si è dovuto accontentare solo di un Golden Globe per la miglior colonna sonora originale, malgrado il travolgente successo di pubblico.- la cui pellicola del 2017 Chiamami col tuo nome fece uso creativo di una pesca - impiega nuovamente il cibo come elemento narrativo a sfondo sessuale. Il dolce dalla forma cilindrica e allungata tipico della cucina spagnola e latino-americana, a base di una pastella fritta spolverata di zucchero a velo e cannella, diventa una miccia nella forte tensione erotica che lega i protagonisti. È bainfatti un morso di churro per scatenare i fan e ispirare valanghe di TikTok e thread su Reddit.Il triangolo nel film ChallengersIl film non segue una narrazione lineare, ma racconta, con salti temporali, il lungo triangolo tra la tennista prodigio infortunata e diventata allenatrice Tashi Donaldson (le dà vita una feroce Zendaya), l'ex ragazzo tennista di basso livello Patrick Zweig (interpretato da Josh O'Connor) e il marito di Tashi, il campione in crisi Art Donaldson (gli da il volto Mike Faist).