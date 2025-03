Ildifforme.it - Mangia salmone e va in coma: indagini per lesioni colpose

Leggi su Ildifforme.it

La donna, 63 anni, aveva acquistato nel Bolognese alcune confezioni diaffumicato, risultate poi contaminate dal listeria. A seguito di un malore viene portata in ospedale, al Sant’Orsola, dove resta ricoverata per due lunghi mesi, finendo anche ine riportando effetti piuttosto gravi. Ma ad oggi non è stata ancora risarcitaL'articoloe va inperproviene da Il Difforme.