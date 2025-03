Tg24.sky.it - Mangia salmone contaminato da Listeria e finisce in coma: ancora nessun risarcimento

Oltre il danno anche la beffa. È proprio il caso di dirlo a proposito della storia, raccontata da “Il Resto del Carlino” che riguarda una donna di 63anni che, nel luglio del 2023, acquista delaffumicato sottovuoto in un supermercato del Bolognese, lo consuma così com’è e il giorno dopo inizia a sentirsi male. A seguito del malessere viene portata in ospedale, al Sant’Orsola, dove resta ricoverata per due lunghi mesi, finendo anche ine riportando effetti piuttosto gravi tra cui polmonite bilaterale, crisi epilettiche, trombosi e problemi cardiaci. Si tratta di intossicazione da. La listeriosi, come segnala l’Istituto Superiore di Sanità, “è un’infezione causata dal batteriomonocytogenes (L. monocytogenes), generalmente dovuta all’ingestione di ciboe pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti”.