Ilfattoquotidiano.it - Mangia salmone affumicato comprato al supermercato e finisce in coma, indagine per lesioni colpose

Era finita in, dopo averto, ed era uscita dall’ospedale in carrozzina con un’invalidità iniziale del 100%, ma non verrà essere risarcita. Nonostante l’Ausl di Bologna abbia verificato che il pesce fosse contaminato da concentrazioni altissime di Listeria monocytogenes, un batterio pericolosissimo, e la ditta importatrice sia finita sotto inchiesta. Le analisi, disposte dalla procura, hanno confermato una concentrazione di 3 milioni di unità di batterio per grammo e per questo il pm Gabriella Tavano, dopo le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio del legale rappresentante della ditta importatrice, con sede ad Ancona. Il fascicolo è pergravi e commercio di alimenti nocivi.I fatti risalgono a due anni fa quando una 63enne acquista quattro confezioni disottovuoto in undi Bologna.