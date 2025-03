Lanazione.it - Manchester e Chessea. Super sfida da pareggio

Settimana ricca di gol e partite emozionanti nel campionato di calcio a 5 dell’Opes Toscana Calcetto. Nel girone Castello dell’ImperatoretraFigline Galceti eFootball Club (2-2), con Zotici e Curvietto a segno per i primi, mentre D’Orsi e Fabbri hanno risposto per il. Vittoria netta per l’Autofficina Salva prima in classifica che haato l’Akatsuki 4-1. Sorisi ha trascinato i suoi con una grande prestazione e ben 4 gol, mentre Chiarini ha segnato l’unico gol degli avversari. L’Union Birrino travolge lo Sporting Spurs Fc con un netto 7-1, grazie ai gol di Bigiarini, Fratoni, Scuotto e una straordinaria prestazione di Guarnieri, autore di quattro reti. Per gli Spurs si segnala l’unico gol di Chiarini. Match spettacolare tra Cdp Bacchereto e Fc Lao Pan con un punteggio di 10-5.