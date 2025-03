Gravidanzaonline.it - Mamma Pig è incinta: Peppa Pig e George avranno un fratellino o una sorellina

C’è una grande novità in casa diPig: la maialina più famosa della tv, infatti, sta per diventare di nuovo una sorella maggiore. A dare “Il grande annuncio“, nell’episodio intitolato proprio così, sarà la stessa famiglia Pig, il 6 marzo (alle 7 e in replica alle 18:55 su Ray Yoyo e su RaiPlay). “Una nuova era perPig sta per cominciare! – ha annunciato Esra Cafer, Hasbro’s SVP of Franchise Strategy and Management, Preschool & Fashion – l’arrivo di un bebè porta sempre grandi emozioni e cambiamenti, e i fan dil’opportunità di vivere questo magico momento insieme a lei e alla sua famiglia”.Con l’arrivo di un nuovodovranno necessariamente imparare a collaborare e a condividere, mentree Papà Pig dovranno riorganizzare la famiglia con il nuovo (o la nuova) arrivato/a.