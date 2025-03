Ilfattoquotidiano.it - “Mamma mi chiamava Mario Merola perché piangevo e mi obbligava a fare rosari lunghissimi. Io desideravo diventare Superman”: lo rivela Brunori Sas

Sas si è raccontato in “Stories”, in onda venerdì 7 marzo alle 21 su Sky Tg24, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo 2025 con “L’albero delle noci”, dichiaratamente dedicato alla sua primogenita Fiammetta.partecipare a Sanremo 2025? “C’ero stato come ospite degli Zen Circus nel 2019 e mi era sembrato un delirio, poi come sempre mi contraddico. Altra motivazione è l’aver lavorato con Sinigallia ad un disco per così tanto tempo con così tanta cura, al punto che temevamo che un mondo moderno, contemporaneo, in qualche modo prendesse quest’opera così e in 3-4 giorni la cosa si sarebbe esaurita. Quindi ci siamo detti di dover andare a Sanremo almeno per dare risalto a questo disco”.La storia di Darioinizia a Ioggi: “Ho avuto diverse case, ma per me la prima casaè a Ioggi, dove c’eravamo io, Alessandro e Nino, che sono i miei fratelli,e babbo, anche se babbo un po’ pocolavorava dalla mattina alle sette, tant’è che mio padre, mi ricordo proprio che ciò avvenne in prima media, una volta tornando una domenica mi disse ‘ma tu chi sei?’ e lì ho capito che evidentemente aveva frequentato poco casa e si era perso questo fatto del terzo figlio”.