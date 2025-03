Ilgiorno.it - Maltrattamenti psicologici ai figli: assolto il papà anti vaccino Covid

Bergamo, 6 marzo 2025 – È finito a processo perai danni dei dueminori, per i quali ha comunque perso la responsabilità genitoriale e ha il divieto di avvicinamento. Ieri la sentenza in Corte d’assise. Il pm Letizia Ruggeri aveva chiesto per l’uomo, di 49 anni, la condanna a 3 anni, riconoscendogli un vizio parziale di mente. Il collegio di giudici hal’imputato perché il fatto non costituisce reato.non fisici, ma di natura psicologica: nel 2022 l’uomo era già stato prosciolto dal gup “perché il fatto non sussiste” e un perito ne riconobbe la parziale incapacità di intendere e volere. L’imputato dava loro sosteneva di possedere la «verità assoluta»; li aveva indotti a non assumere farmaci obiotici. Quanto ai vaccini, si rifiutava di dare il consenso e quando l’ex moglie si era vaccinata contro ilaveva convinto i, all’epoca di 13 e 10 anni, a non avvicinarsi alla mamma per almeno 40 giorni, perché era diventata radioattiva.