Metropolitanmagazine.it - Mal, chi sono la moglie Renata Couling e i figli Kevin Paul e Karen Art: “Decidono tutto loro”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Archiviato la relazione con l’attrice Marina Marfoglia alla quale il cantante Mal è stato legato per 13 anni, nel 1989 durante un concerto invita a cantare sul palco una giovane fanla sua grande hit “Furia Cavallo Del West”. Al termine dell’esibizione Mal chiede il numero dell’ allora diciottenne: tra i due è un colpo di fulmine che ha portato poco tempo dopo alle nozze. Dallarelazionenati idi Mal,Art. Entrambi suonano chitarra e pianoforte, ma non hanno mai manifestato la voglia di segurie le orme del padre.ama il golf, Karen invece preferisce la danza.In un’intervistaha dovuto ammettere che nella gestione familiare e nella crescita deise l’è dovuta cavare spesso da sola, spiegando come Mal sia stato un papà: “Poco presente per motivi logistici, era sempre via per lavoro.