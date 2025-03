Repubblica.it - Majorino (Pd): “Giusto rinunciare al Salva Milano, sull’edilizia ancora troppe ombre”

Leggi su Repubblica.it

Il capogruppo del Pd in Regione Lombardia: "Il sindaco ha reagito alle ultime novità giudiziarie con molta nettezza e intransigenza. Non ci sono le condizioni per procedere oltre”