Liberoquotidiano.it - "Mah, ma come hanno vinto...": Laura travolta dopo Affari Tuoi, scatta il "processo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nella puntata ditrasmessa questa sera, giovedì 6 marzo, la protagonista è, rappresentante del Friuli Venezia Giulia. Originaria di Pieris, una località in provincia di Gorizia, fa la commessa in un grande magazzino all'ingrosso. In gara c'è anche il suo compagno, Piero, al suo fianco per questa avventura. Il piatto regionale sotto i riflettori oggi è il Frico. Si parte con il botto: il pacco 2 della Liguria nasconde un misero zero euro. Al secondo tentativo, però, la specialità del giorno prende la strada della Toscana con il pacco 4. Il terzo giro porta meno fortuna: il pacco 16 della Sicilia conteneva ben 75mila euro. Il quarto colpo è un duro colpo: dal pacco 1 dell'Abruzzo svaniscono 200mila euro.sei mosse, i pacchi rossi superano ancora quelli blu. Il “Dottore” si fa avanti con la prima proposta: 28mila euro scritti su carta, mae Piero dicono no.