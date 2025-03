Linkiesta.it - Macron spiega perché la Russia è una minaccia per tutti noi

Il presidente francese Emmanuelha fatto ieri sera un importante discorso alla nazione. Ha detto che la strada per la pace non può passare dall’abbandono dell’Ucraina, né per un fragile cessate il fuoco che permetta il ripetersi di quanto accaduto nel 2014, con gli accordi di Minsk. Parla di un «piano per una pace solida, duratura, verificabile» preparato con gli ucraini e gli altri partner europei. E aggiunge: «Voglio credere che gli Stati Uniti resteranno al nostro fianco, ma dobbiamo essere pronti nel caso in cui non fosse così». Dinanzi allarussa è comunque evidente, per il presidente francese, l’esigenza di aumentare le capacità militari dell’Europa, come previsto dal piano presentato da Ursula von der Leyen.annuncia inoltre di avere aperto il dibattito strategico, «rispondendo allo storico appello del futuro cancelliere tedesco», sulla possibilità di estendere agli alleati europei la protezione della deterrenza nucleare della Francia, e parla anche della necessità di garantire una maggiore indipendenza dell’Europa ini campi – militare, economico, tecnologico, industriale e finanziario – tanto più se i daziti da Donald Trump dovessero essere confermati.