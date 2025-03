Tpi.it - Macron: “Offro all’intera Ue l’ombrello nucleare francese. La Russia ci minaccia”

Il presidenteEmmanueloffre agli alleati europeidella Francia. “Ho deciso di aprire il dibattito strategico sulla protezione mediante la deterrenza dei nostri alleati nel continente europeo”, annuncia il capo dell’Eliseo in un discorso televisivo alla nazione mandato in onda nella serata di ieri, mercoledì 5 marzo.La mossa diarriva alla vigilia del Consiglio europeo di oggi, dove i leader dell’Ue discuteranno il piano di riarmo da 800 miliardi di euro proposto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, mentre gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere le forniture militari all’Ucraina.“Gli Stati Uniti, nostro alleato, hanno cambiato posizione su questa guerra: sostengono meno l’Ucraina e mettono in dubbio cosa accadrà dopo. Voglio credere che resteranno al nostro fianco, ma dobbiamo essere pronti se non lo faranno”, avverte il presidente