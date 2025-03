Dayitalianews.com - Macron offre lo scudo nucleare francese agli alleati europei: “Credete che Putin si fermerà all’Ucraina?”

Allargare la protezionedella Francia ai partner. È la proposta avanzata ieri sera dal presidenteEmmanueldurante un discorso alla nazione. Con il progressivo disimpegno degli Stati Uniti e un futuro incerto per la NATO, l’Europa si trova di fronte a un nuovo scenario, caratterizzato da un inevitabile aumento della spesa militare.Tra le misure in discussione c’è il piano da 800 miliardi di euro presentato due giorni fa dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Tuttavia, questo progetto non affronta il tema cruciale della deterrenza.Sul fronte delle armi atomiche, Russia e Stati Uniti restano di gran lunga le potenze con gli arsenali più imponenti, con rispettivamente 6.257 e 5.550 testate nucleari. Seguono la Cina, con 350 ordigni, e le due potenze europee dotate di armamento: la Francia con 290 testate e il Regno Unito con 225.