Macron offre all’Ue l’ombrello nucleare francese

(LaPresse) – “La Francia ha uno status speciale” nella difesa europea, ma “qualunque cosa accada, la decisione è sempre stata e rimarrà nelle mani del presidente della Repubblica” per quanto riguarda la deterrenza. Lo ha detto nel suo discorso alla nazione il presidenteEmmanuel, spiegando di volere “un dibattito strategico sulla protezione del nostro deterrentedagli alleati europei”. Di recente,ha dichiarato di essere pronto a un “dialogo strategico” con i paesi europei per non dipendere più dalla deterrenza americana.