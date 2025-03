Quotidiano.net - Macron nel mirino della Russia: “Come Napoleone e Hitler, la sua retorica nucleare è una minaccia per la Russia”

Roma, 6 marzo 2025 – Attacchi a raffica dallacontro il presidente francese Emmanuel. Dopo gli attacchi all'Europa e il passaggio sulla, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov paragona leader francese asostenendo che "loro affermavano apertamente" di voler "conquistare" e "sconfiggere" la, mentre - queste le parole di Lavrov -"apparentemente vuole la stessa cosa, ma dice che è necessario combattere laaffinché non sconfigga la Francia" e che "larappresenta un pericolo per la Francia e l'Europa". Secondo Lavrov "a differenza dei suoi predecessori,, che volevano anch'essi combattere lanon si sta comportando con molta eleganza". epa11944012 Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) meets France's President Emmanuelon the sidelines of the Special European Council to discuss continued support for Ukraine and European defence at the EU headquarters in Brussels, Belgium, 06 March 2025.