Secoloditalia.it - Macron agita il nucleare contro Mosca, ma compra il suo gas. Procaccini: «Quanta ipocrisia»

Leggi su Secoloditalia.it

Da la belle ville, ieri, Emmanuelha parlato. Con la sua solita teatralità, il presidente francese ha arringato la nazione con tono “bellicoso”, come se la Francia fosse già schierata sul campo. «La Russia è diventata una minaccia per la Francia e l’Europa, la situazione è questa e dobbiamo affrontarla», ha dichiarato, con l’enfasi di chi si sente condottiero di un’armata invincibile. Solo che l’armata non c’è. E soprattutto, dietro di lui non c’è nessuno. L’inquilino dell’Eliseo pare aver dimenticato un piccolo dettaglio: non siamo nel 1805, e lui non è Napoleone. E oltretutto anche il Carnevale è finito. Ma mentre il mondo si muove in una direzione, lui si ostina a remarecorrente.Il discorso dell’illusione diLa data della sua orazione non è casuale: Monsieur le President ha deciso di parlare alla Nazione proprio alla vigilia del Consiglio europeo.