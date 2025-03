Ma sta rubando… Grande Fratello la concorrente presa con le mani nel sacco

Leggi su Caffeinamagazine.it

Caos alnelle scorse ore, con il pubblico che si è arrabbiato non poco per il presunto gesto clamoroso di una. C’è chi ha parlato chiaramente di un furto avvenuto enlla casa più spiata d’Italia, infatti una gieffina è stata beccata in flagrante e ha dovuto ammettere di aver preso qualcosa. Tra l’altro, non sarebbe stata nemmeno l’unica.Ma sicuramente le maggiori attenzioni sono ricadute su di lei, infatti fuori dallaè stata messa nel mirino dei telespettatori, che si sono riversati sul social network X per accusarla di furto. E sono state postate anche le immagini in questione, che hanno fatto il giro del web praticamente subito.Leggi anche: “Cose gravissime”., fatti choc su Shaila e Lorenzo: caso scoppiatoaccusata di un furto: cosa ha fattoA raccontare il fatto accaduto alci ha pensato il sito de Il Gazzettino, che si è soffermato su un filmato apparso su X.