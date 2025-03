Ma lei… Eleonora Giorgi dopo morte e funerale scoppia il caso su Barbara D’Urso

Leggi su Caffeinamagazine.it

In queste ore,ildiche è stato celebrato nella giornata del 5 marzo, c’è chi ha notato un comportamento particolare di. La conduttrice televisiva avrebbe avuto un atteggiamento per molti inspiegabile, quindi sono state chieste delucidazioni in merito. L’ex regina di Mediaset non ha rotto il silenzio, ma la gente sta rumoreggiando non poco.Non sappiamo se la stessainterverrà nelle prossime ore, alla luce di questa segnalazione, ma intanto ciò che è successo a proposito dista facendo parecchio scalpore tra il pubblico. Vediamo insieme cosa è stato osservato dagli utenti sui vari social.Leggi anche: “Cosa le ha fatto Amadeus”., il triste retroscena dalla famosa della tv, perché stanno criticandoAd essere stato contattato Amedeo Venza, infatti l’influencer ha ricevuto un messaggio da un follower che gli ha chiesto spiegazioni su