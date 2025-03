Europa.today.it - Ma che bella giornata di sole

Leggi su Europa.today.it

L'altro giorno mia moglie mi ha detto che è quando si arriva a richio-pelle che si raggiunge l'illuminazione, o almeno se ne vedono delle belle.Tra l'essere a prendere un gelato con tua figlia, in piena forma, e il non essere in grado di alzarti da una barella per una polmonite batterica.