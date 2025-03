Trentotoday.it - Lupi attaccano un cane, Roberto Failoni: "Tuteliamo cittadini e animali domestici"

Non è passato inosservato l’attacco di treai danni di un cocker spaniel, avvenuto qualche giorno fa in località Vo’ Sinistro nel comune di Avio.Il fatto risale a martedì 4 marzo, quando una signora e suo figlio sono usciti di casa per fare una passeggiata con il lorolungo le rive.