Udine20.it - L’Università di Udine rende omaggio a Bruno Pizzul

dicon profonda gratite ammirazione. Maestro di giornalismo, non solo sportivo, telecronista e gentiluomo, inventore di un linguaggio semplice e forbito,è stato un simbolo orgoglioso della sua friulanità nel mondo. Un modello di educazione alla cultura e all’etica dello sport legata alla sua terra cui era profondamente legato. Nel 2015, quando l’Ateneo gli conferì la laurea honoris causa in “Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni”, intitolò la sua lezione “Terra amata e raccontata”.«La comunità deldi– afferma il rettore Roberto Pinton – è profondamente addolorata per la perdita di uno straordinario friulano, un eccezionale professionista di grande cultura, non solo sportiva, che per altro padroneggiava a 360 gradi, di un modello per i giovani e non solo.