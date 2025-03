Liberoquotidiano.it - "L'ultimo messaggio vocale che mi ha mandato": Eleonora Giorgi, cosa rivela Nicoletta Ercole in tv | Guarda

"L'ultima volta che l'ho sentita? L'altra settimana. Prima giovedì perché è stato il mio compleanno, mi ha fatto gli auguri. Poi sabato mi haundicendomi: 'Nico mia, forse oggi è l'ultima volta che sentirai la mia voce perché questa terapia del dolore che mi stanno facendo non mi dà più forze, neanche per mandarti un cuoricino'":, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, la detto a proposito di, l'attrice scomparsa a 71 anni per le conseguenze di un tumore al pancreas. "Poi - ha proseguito- mi ha chiesto di ringraziare Francesca (Ornella Muti, ndr) da parte sua". Le due, infatti, si sono rincontrate dopo diverso tempo alla presentazione del libro del figlio della, Andrea Rizzoli, a Roma a fine gennaio. "Ornella Muti l'ha chiamata tutti i giorni per mesi, non solo nell'periodo", hato ancora la