Quifinanza.it - Lufthansa: utile in calo del 18% nonostante traffico e ricavi record

Leggi su Quifinanza.it

Risultati in chiaroscuro per la compagnia aerea tedesca, che ha registrato, mentre l’è sceso a causa di un mix di fattori, fra cui l’aumento della concorrenza, che ha pesato sul prezzo dei biglietti venduti, e l’impatto degli scioperi e dell’aumento dei costi.questo, il Board ha deciso di proporre agli azionisti un dividendo di 0,30 euro per azione , in linea con quello dello scorso anno.I numeri del 2024Il Gruppo, che oltre ainclude anche Austrian Airlines, Swiss, Eurowing, Bussels Airlines ed ora anche ITA Arways, entrata lo scorso anno nell’orbita dei tedeschi, ha chiuso l’esercizio 2024 conper 37,58 miliardi di euro, che rappresentano il miglior fatturato della sua storia e risultano in crescita del 6% rispetto ai volumi di un anno prima.