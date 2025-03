Lanazione.it - Ludovica in ufficio insieme alla figlia: “Si deve declinare al femminile il ruolo a lavoro”

Sarzana (La Spezia), 6 marzo 2025 – Una gravidanza senza problemi. Unimpegnativo, di responsabilità, che si svolge prevalentemente in. Scadenze importanti che sarebbe stato meglio non rinviare. Ma, soprattutto, il desiderio di tenere, senza interruzioni temporali, gli elementi più importanti della propria vita: la sfera privata e quella lavorativa. È così che Francesca Tonelli, ingegnere, presidente del Consorzio di Bonifica Canale Lunense, ha deciso di cogliere l’opportunità offerta dall’ente per cui lavora e rinunciare al congedo di maternità. Riducendolo a sole due settimane. Quelle successive al 14 dicembre, giorno in cui ha datoluce la sua primogenita. “La gravidanza - racconta - non è una malattia o una limitazione. La mia è stata un bel percorso. Sono sempre stata bene, quindi me la sono sentita di lavorare fino al giorno prima del parto e di riprendere subito dopo”.