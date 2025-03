361magazine.com - Lucio Corsi e il valore armonico di un Gin Fizz

È l’occasione che fa l’uomo ladro, si diceva un tempo. Era per dire che certi comportamenti sono comunque figli di un allineamento di astri, o del crearsi di una determinata situazione. Il detto voleva quasi spostare sull’occasione le responsabilità del ladro, così, a occhio, ma credo che sia applicabile anche a contesti nei quali non si scivoli nell’illegalità. Un evento di vita quotidiana, per dire, ha appena fatto sì che dopo circa sette anni di frequentazione di un supermercato a due passi da casa mia, in famiglia siamo in sei, a tratti sette, ho una frequentazione quotidiana di detto supermercato, pur facendo io lo spesone della settimana altrove, dove posso caricare il tutto in auto, ecco, un evento di vita quotidiana ha appena fatto sì che dopo circa sette anni di frequentazione quotidiana di un supermercato a due passi da casa mia la cassiera che più spesso trovo alla cassa, piccoletta, sempre incazzata, i capelli blu a dare al tutto un tocco di situazionismo estremo, mi abbia sorriso.