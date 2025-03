Udine20.it - Lucio Corsi al No Borders Music Festival domenica 27 luglio

è il quarto artista annunciato dal Noper la sua trentesima edizione. Si tratta di una prima volta per il cantautore toscano che salirà sul palco dei Laghi di Fusine (Tarvisio)27alle ore 14:00.inizia il suo percorso nel mondo dellaa precocemente, pubblicando nel 2015 i suoi primi ep ‘Vetulonia/Dakar’ e ‘Altalena Boy’, seguiti nel 2017 dal suo primo disco ‘Bestiarioale’ e nel 2020 dal secondo album in studio ‘Cosa Faremo Da Grandi?’ che gli vale il Premio Tenco. Sempre con al fianco Tommaso Ottomano, suo compagno di viaggioale e artistico, nel 2023 pubblica il terzo album ‘La Gente che Sogna’.partecipa alla 75esima edizione deldi Sanremo classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica ‘Mia Martini’, con il brano ‘Volevo essere un duro’ che anticipa il suo omonimo nuovo album in uscita il 21 marzo 2025.