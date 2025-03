Lanazione.it - Lucchese, un altro rinvio che sa di farsa. E domani c’è la delicata sfida con il Pescara

Leggi su Lanazione.it

. Il fatto che l’avvocato Giuseppe Longo, presidente dimissionario della, abbia indetto per il 13 marzo l’assemblea della Sanbabila ed il giorno dopo quella della, che dovrà nominare un nuovo amministratore, fa sì che lo stesso sindaco revisore Varetti possa aspettare l’esito di quelle due riunioni prima di prendere delle decisioni. Ora c’è solo da capire se si tratterà di uno "escamotage" per prendere tempo, oppure se questoservirà per trovare un nuovo acquirente, romano, milanese o veneto che sia, che dovrà presentare delle garanzie "vere" al sindaco revisore. Perché fin ad oggi chi si è alternato alla guida della, ha parlato di tutto, di voler salvare la società, ma senza mettere fuori nemmeno un euro. Questa volta il discorso sarà completamente diverso, perché chi si è detto pronto a rilevare la, dovrà presentare al dottor Varetti un progetto serio, credibile.