Lanazione.it - Lucca terra di frontiera per il cloud. La nascita di Syda anticipa il futuro

Leggi su Lanazione.it

Parte da qui e guarda lontano la rivoluzione del "computing" con ladi, il primo synaptic autoscaler al mondo che sarà in grado di mettere in atto una vera e propria rivoluzione innovativa nella gestione delle infrastrutture. Tutto questo grazie a Valuematic, la startup e spin-off della Scuola IMT Alti Studi, azienda fondata dai professori Nicola Lattanzi con il ruolo di ceo e Mirco Tribastone di cto. L’annuncio è relativo all’aumento di capitale ammontante a 850mila euro che ha ricevuto il sostegno di "Cdp Venture Capital", con il round guidato da Tech4Planet. Partecipano Progress Tech Transfer e il Fondo Toscana Next, gestito da CDP Venture Capital SGR e sottoscritto dalle principali fondazioni bancarie della Toscana, quali CR Firenze, CaRi, CaRiPistoia e fondazione Monte dei Paschi di Siena.