Luca Nardi travolto da Norrie e subito fuori a Indian Wells

Si fermail cammino dinel Masters 1000 di. Una bruttissima prestazione quella del tennista marchigiano, sconfitto nettamente e anche un po’ a sorpresa, soprattutto per l’andamento del match, dal britannico Cameronin due set con il punteggio di 6-0 6-3 in un’ora e cinque minuti di gioco. C’erano sicuramente delle buone aspettative perdopo la bella prestazione nell’ATP 500 di Dubai ed invece è arrivato questo passaggio a vuoto in un torneo che lo scorso anno lo aveva visto trovare la clamorosa vittoria contro Novak Djokovic.ha servito solo il 48% di prime in campo, ottenendo appena il 61% dei punti con questo colpo contro l’88% invece del britannico. Il tennista di Pesaro ha chiuso il match con ventidue errori non forzati contro i 14 di, che ha messo a segno più vincenti rispetto all’italiano (21 a 11).